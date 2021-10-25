РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 окт. Почти 63 тыс. инициатив жителей Балашихи приняли власти в 2021 году, большинство просьб касалось сфер ЖКХ и образования, благоустройства городской среды, здравоохранения, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Об этом сообщил глава Балашихи Сергей Юров во время еженедельного совещания губернатора региона Андрея Воробьева с членами областного правительства и главами муниципалитетов в режиме видеоконференцсвязи.

«В этом году в Балашихе удалось провести 3,5 тыс. встреч с жителями, где они озвучили свои пожелания и замечания, касающиеся жизнедеятельности города: от неисправного освещения до глобальных вопросов. Мероприятия прошли на предприятиях, в учреждениях и даже во дворах, чтобы высказаться смог каждый желающий», - сказал Юров.

Он добавил, что одни из наиболее важных наказов, поступивших от балашихинцев, касаются транспортной доступности. Большинство инициатив сейчас находятся либо в стадии реализации или в проработке.

Завершено проектирование реконструкции Носовихинского шоссе от Леоновского до Восточного шоссе, участков Леоновского и Разинского шоссе, строительства транспортной развязки на пересечении с шоссе Ильича.

Еще один крупный блок наказов жителей – строительство больницы в микрорайоне Ольгино. Срок реализации проекта с 2022 по 2026 год. Медучреждение рассчитано на 1 080 мест. Площадь больницы составит более 84 тыс. кв. м.

По словам Юрова, много обращений жителей округа связано с благоустройством. В 2021 полностью выполнены работы по обновлению Пестовского парка. Зеленая зона преобразилась и стала удобна для жителей всех возрастов.

«На очереди - Ольгинский лесопарк. Проект разрабатывают с учетом мнений жителей. К работам приступят в 2023 году», - подчеркнул Юров.

Также в приоритете инициативы, связанные со строительством новых образовательных учреждений. В 2024 году в ЖК «Леоновский парк» начнутся работы по строительству школы на 275 мест.

Просьбы жителей выполняли параллельно с их сбором. На сегодняшний день реализовано 12,5 тыс. наказов.