РИАМО - 25 окт. За прошедшие сутки в Подмосковье выявили 3127 случаев заболевания коронавирусом, наибольшее число заболевших официально зафиксировали в Одинцовском округе (378), Мытищах (256), Солнечногорске (227), Химках (203), Подольске (192), Домодедове (168), Королеве (133), Красногорске (121) и Сергиево-Посадском округе (114), сообщается на сайте Минздрава региона, посвященном ситуации с Covid-19.

89 случаев выявили в Чехове, 83 – в Ступине, 78 – в Раменском округе, 75 – в Истре, 61 – в городском округе Пушкинский, 60 – во Фрязине, по 57 – в Дмитровском округе и Павловском Посаде, по 54 – в Люберцах и Долгопрудном, 49 – в Коломне, 46 – в Богородском округе, 45 – в Ивантеевке, 43 – в Шатуре, 42 – в Жуковском. 40 – в Воскресенске, по 38 – в Лобне и Клину, 34 – в Орехово-Зуевском округе.

По 28 случаев заболевания коронавирусом за сутки выявили в Талдомском округе и Дубне, по 25 – в Краснознаменске и Пущине, 24 – в Бронницах, 22 – в Котельниках, 18 – в Шаховской, по 15 – в Ленинском округе и Кашире, 13 – в Луховицах, 12 – в Серпухове, 11 – в Электрогорске, 10 – в Рузском округе, по 9 – в Можайском округе и Зарайске, 7 – в Щелкове, 6 – в Волоколамском округе.

За сутки 5 случаев выявили в Электростали, 3 – в Лыткарине, 2 – в Наро-Фоминском округе, по 1 – в Балашихе, Красноармейске, Лосино-Петровском, Озерах и Реутове.

Ни одного случая заболевания коронавирусом за минувшие сутки не выявили в Дзержинском, Егорьевске, Звездном городке, Лотошине, Власихе, Молодежном, Протвине, Рошале, Серебряных Прудах и Черноголовке.

С начала пандемии в Московской области выявили 502 283 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8516 человек, выздоровели и выписались 430 115 человек.

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