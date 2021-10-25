РИАМО - 25 окт. В 2021 году во Всероссийском экологическом диктанте примут участие жители Германии, Франции, США и Бразилии, сообщил глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

Вопросы диктанта будут доступны на русском, английском и испанском языках.

«Говоря о международном аспекте, в этом году мы планируем, что у нас в экологическом диктанте примут участие жители Германии, Франции, США. И, как мне сегодня рассказали, Бразилия подключается к нашему проекту. Это радует, потому что действительно экологическая повестка должна быть международной», – сказал Майоров.

Также он добавил, что без взаимной координации не решить поставленные задачи.

Всероссийский экодиктант пройдет с 14 по 21 ноября на портале Экодиктант.рус.

«У нас есть планы, что это станет постоянной действующей площадкой, чтобы человек мог не только в период прохождения экодиктанта поучаствовать в нем, но и также проверить свои знания, проявить какой-то интерес к экологическим проблемам <...> между постоянно действующими экодиктантами», – сказал Майоров.