РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 окт. В подмосковном Красногорске уголовное дело завели в отношении 33-летней женщины, которая украла из магазина товар на 14 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по городскому округу.

В дежурную часть УМВД России по Красногорску поступило заявление от представительницы одного из магазинов, расположенных на улице Международная. Она рассказала о том, что неизвестный похитил товары из торгового зала. Общая сумма ущерба составила свыше 14 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела полиции микрорайона Павшино по подозрению в совершении преступления установлена и задержана 33-летняя жительница Москвы. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.