РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 25 окт. За прошедшие сутки в подмосковном Щелкове выявили 7 случаев коронавирусной инфекции, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 8 165 случаев инфицирования, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуациис Covid-19.

Всего в Подмосковье с 23 по 25 октября было выявлено 8 940 случаев Covid-19, из них 3 127 за прошедшие сутки.

За все время пандемии в Московской области подтверждено 502 283 случая инфицирования коронавирусом. Скончались 8 516 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 430 115 человек.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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