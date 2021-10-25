РИАМО - 25 окт. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что на территории Москвы и Московской области обнаружена мутация коронавируса АУ.4.2. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

По ее словам, мутация была выявлена минувшим летом. Это одна из множества в линии дельта-штамма. Ученые считают, что она на 10-15% более заразна, чем остальные мутации.

Эта разновидность коронавируса впервые была найдена в Великобритании в этом году. Позже ее нашли в других странах ЕС, а также в США.

«У нас мы ее (мутацию AY.4.2 – ред.) увидели в Москве и Подмосковье, три таких случая, и очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит», — сказала Попова в эфире программы «Познер» на Первом канале.

За минувшие сутки в России зарегистрировали 37 930 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это рекордное количество случаев заболевания за пандемию.

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