РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 окт. Балашихинское управление ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области в нерабочую неделю - с 28 октября по 7 ноября будет работать только по 4 услугам, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Жители округа смогут обратиться по вопросам государственной регистрации брака, расторжению брака - по ранее принятым заявлениям, государственной регистрации смерти, государственной регистрации рождения только на удаленном рабочем месте в роддоме.

Прием заявлений на данный период приостановлен. 28 октября последний четверг месяца - санитарный день.

Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Подмосковье губернатор Андрей Воробьев подписал 21 октября постановление о введении в регионе ряда ограничений. Нерабочими объявлены дни с 28 октября по 7 ноября.

В этот период будут закрыты кафе и рестораны, за исключением работающих на вынос и на доставку, а также торгово-развлекательные центры, салоны красоты, бассейны, спортивные учреждения.

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