РИАМО - 25 окт. Сотрудники правоохранительных органов назначили проверку после того, как поступило заявление от жителя Москвы об исчезновении его 81-летней матери, сообщает РБК.

Источник издания сообщил, что разыскивают актрису Светлану Светличную. Сообщается также, что якобы пожилая женщина перестала выходить на связь с 21 октября.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также принимаются меры к розыску пропавшей.

Ранее СМИ писали, что Светличная не общается со своим сыном.

Светлана Светлиичная — советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР. Слава и известность пришли к ней после съемок в комедии «Бриллиантовая рука».