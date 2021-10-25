РИАМО - 25 окт. На въезде в Севастополь в период нерабочих дней установят блокпосты для проверки у граждан сертификатов о Covid-вакцинации, а также QR-кодов, передает «Интерфакс».

Период нерабочих дней продлится с 30 октября по 7 ноября. Блокпосты поручил разместить губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он объяснил, что блокпосты нужны для проверки у приезжающих людей QR-кодов о вакцинации или перенесенном коронавирусе. При этом тех, кто по каким-то причинам откажется выполнять данные требования, в город не пустят. Данные меры нужны для ограничения турпотока в город.

Развозжаев подчеркнул, что эпидситуация в Севастополе сейчас остается напряженной.

Ранее власти Крыма ужесточили ограничительные меры из-за ухудшения обстановки с заболеваемостью коронавирусом.

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