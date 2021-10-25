РИАМО - 25 окт. Автоэксперт Кирилл Бревдо рассказал, что угону подвергаются даже недорогие машины, а обезопасить свое авто от кражи можно с помощью противоугонных средств и GPS-трекера, сообщает «Вечерняя Москва».

Он уточнил, что бюджетные авто часто угоняют на запчасти. В группе риска находятся Hyundai Solaris, Kia Rio и другие машины. Владельцы этих марок зачастую экономят на запчастях, но при этом нуждаются в них.

А вот машины «экзотических» фирм подвергаются угонам гораздо реже. Они не нужны злоумышленникам даже для разборки на запчасти.

Для того, чтобы снизить риск угона, нужно установить на авто противоугонные средства.

«Наличие блокировщика руля или блокировка коробки передач осложнит жизнь угонщику, хотя стопроцентной гарантии нет. Грамотный подход просто позволит снизить риски, потому что угонщик может выбрать не вашу машину, которая защищена несколькими барьерами, а машину, с которой ему будет проще справиться», - подчеркнул Бревдо.

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