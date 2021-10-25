РИАМО - 25 окт. Объекты здравоохранения Подмосковья, участвующие в программе ремонта в 2021 году, особенно важны для жителей региона и системы здравоохранения области в целом. Работы по ним необходимо выполнить в установленный срок, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Объекты должны быть завершены в срок. Их ремонт, капитальный ремонт, реконструкция – в общем все то, что у нас по плану», – сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Губернатор отметил, что география населенных пунктов, в которых проводится ремонт объектов здравоохранения, обширна. Все вошедшие в программу ремонта в этом году объекты представляют особую важность для жителей.

Воробьев призвал глав округов принимать особые усилия в случае потенциальных рисков срыва ремонтных работ, а также информировать о ходе ремонта зампреда правительства Подмосковья - главу регионального Минздрава Светлану Стригункову.

Годовая программа текущего ремонта объектов здравоохранения Подмосковья началась в апреле 2021 года, в нее были включены 85 различных учреждений.

Сейчас запланированный ремонт полностью завершен в 24 городских округах региона, в 6 округах ремонт завершится до 1 ноября, а 10 округов завершат ремонт до конца года.