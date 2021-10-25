РИАМО - 25 окт. В результате столкновения 5 автомобилей на 34-м км автодороги М-10 в городском округе Солнечногорск пострадали, по предварительной информации, 2 человека, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«Столкновение 5 машин произошло в попутном направлении. Столкнулись 2 грузовика MAN, один рейсовый автобус, «Газель» и легковой автомобиль марки ВАЗ», - сказали в пресс-службе.

На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются обстоятельства произошедшего. В районе аварии наблюдаются небольшие затруднения в движении.