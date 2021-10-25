РИАМО - 25 окт. Годовая программа текущего ремонта объектов здравоохранения Подмосковья началась в апреле 2021 года, в нее были включены 85 различных учреждений, представляющих особую важность для жителей муниципалитетов, сообщила зампред правительства Подмосковья - глава регионального Минздрава Светлана Стригункова.

Сейчас запланированный ремонт полностью завершен в 24 городских округах региона, в 6 округах ремонт завершится до 1 ноября, а 10 округов завершат ремонт до конца года.

«Все эти объекты хоть и небольшие по своему объему и масштабу, но, тем не менее, важны для наших жителей потому, что находятся в территориях достаточно отдаленных, где жителям тоже нужно, чтобы они приходили за медицинской помощью в учреждения, которые выглядят и находятся в удовлетворительном и хорошем состоянии», – сказала Стригункова.

Всего в программу ремонта на 2021 год было включено 23 поликлиники, 21 стационар, 18 специальных учреждений и 23 подстанции скорой медицинской помощи.

Согласно рейтингу выполнения годовой программы ремонта объектов здравоохранения, работы полностью завершены в Дмитровском округе, Зарайске, Клину, Луховицах, Сергиево-Посадском округе, Одинцовском округе, Раменском округе, Реутове, Рузском округе, Серпухове, Солнечногорске, Истре, Дубне, Егорьевске, Кашире, Котельниках, Ленинском округе, Можайском округе, Ступине, Талдомском округе, Королеве, Наро-Фоминском округе, Коломне и Электростали.

Высокая степень готовности ремонта в Богородском округе, Воскресенске, Пушкинском округе, Люберцах, Красногорске и Мытищах. Работы в этих муниципалитетах завершатся до 1 ноября.

В число округов, ремонт объектов в которых осуществляется с опозданием, вошли Подольск, Домодедово, Химки, Чехов, Щелково, Балашиха, Орехово-Зуевский округ, Жуковский, Протвино и Шатура.

Главы отстающих в ремонте муниципалитетов Подмосковья пояснили, что в большинстве случаев причиной задержки работ является необходимость заключения дополнительных соглашений, смет и прочего юридического оформления ремонта. Они заверили, что с учетом корректировок выполнят все работы в указанный срок.

«У нас задержка самая большая по подстанции Подольской скорой медицинской помощи. Контракт там заключен 15 октября, работы начаты. Работу ведет компания «Спецстрой», она работала на многих областных объектах, поэтому в ней сомнений нет. На сегодняшний день там уже 7% выполнения работы, в тот срок, который указан Светланой Анатольевной (Стригунковой – ред.) мы уложимся», - сказал глава городского округа Подольск Николай Пестов.

На текущий момент работы завершены на 61 объекте из 85 запланированных. Кроме того, в этом году были также выделены дополнительные средства на текущий ремонт еще 55 объектов здравоохранения Подмосковья. Контракты по выполнению работ на добавленные объекты находятся в стадии оформления и заключения, для некоторых работ все еще ведется поиск исполнителей.

Министр здравоохранения Подмосковья призвала глав городских округов региона помочь и проконтролировать скорейшее заключение контрактов на выполнение ремонтных работ в объектах здравоохранения. Планируемая дата заключения контрактов по большинству объектов: конец октября – начало ноября 2021 года.