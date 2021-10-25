РИАМО - 25 окт. Годовая программа текущего ремонта объектов здравоохранения Подмосковья началась в апреле 2021 года, в нее были включены 85 различных учреждений, представляющих особую важность для жителей муниципалитетов, сообщила зампред правительства Подмосковья - глава регионального Минздрава Светлана Стригункова.
Сейчас запланированный ремонт полностью завершен в 24 городских округах региона, в 6 округах ремонт завершится до 1 ноября, а 10 округов завершат ремонт до конца года.
Всего в программу ремонта на 2021 год было включено 23 поликлиники, 21 стационар, 18 специальных учреждений и 23 подстанции скорой медицинской помощи.
Согласно рейтингу выполнения годовой программы ремонта объектов здравоохранения, работы полностью завершены в Дмитровском округе, Зарайске, Клину, Луховицах, Сергиево-Посадском округе, Одинцовском округе, Раменском округе, Реутове, Рузском округе, Серпухове, Солнечногорске, Истре, Дубне, Егорьевске, Кашире, Котельниках, Ленинском округе, Можайском округе, Ступине, Талдомском округе, Королеве, Наро-Фоминском округе, Коломне и Электростали.
Высокая степень готовности ремонта в Богородском округе, Воскресенске, Пушкинском округе, Люберцах, Красногорске и Мытищах. Работы в этих муниципалитетах завершатся до 1 ноября.
В число округов, ремонт объектов в которых осуществляется с опозданием, вошли Подольск, Домодедово, Химки, Чехов, Щелково, Балашиха, Орехово-Зуевский округ, Жуковский, Протвино и Шатура.
Главы отстающих в ремонте муниципалитетов Подмосковья пояснили, что в большинстве случаев причиной задержки работ является необходимость заключения дополнительных соглашений, смет и прочего юридического оформления ремонта. Они заверили, что с учетом корректировок выполнят все работы в указанный срок.
На текущий момент работы завершены на 61 объекте из 85 запланированных. Кроме того, в этом году были также выделены дополнительные средства на текущий ремонт еще 55 объектов здравоохранения Подмосковья. Контракты по выполнению работ на добавленные объекты находятся в стадии оформления и заключения, для некоторых работ все еще ведется поиск исполнителей.
Министр здравоохранения Подмосковья призвала глав городских округов региона помочь и проконтролировать скорейшее заключение контрактов на выполнение ремонтных работ в объектах здравоохранения. Планируемая дата заключения контрактов по большинству объектов: конец октября – начало ноября 2021 года.
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