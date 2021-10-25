РИАМО - 25 окт. За минувшие сутки в Московской области от Covid-19 вылечились еще 2 345 пациентов, с начала пандемии их количество достигло 430 115, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.

За указанный период было выявлено 3 127 новых случаев заболевания, умерло 36 человек.

Общее число заражений достигло 502 283, смертей — 8 516.

Коллективный иммунитет от коронавируса в Подмосковье по состоянию на 22 октября составляет 64,8%.

Эпидситуация в регионе остается сложной, поэтому с 28 октября по 7 ноября в Подмосковье вводятся нерабочие дни.

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