РИАМО - 25 окт. Секретарь подмосковного отделения «Единой России» Игорь Брынцалов рассказал как, в какие сроки и через какие механизмы будет идти работа о выполнении наказов, полученных партией от жителей Московской области.

Наказы избирателей касаются самых разных тем и все они важны для жизни каждого города, каждой семьи, каждого двора. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

«Наша личная задача, и задача депутатского корпуса всех уровней разъяснять, давать ответы на вопросы, когда что будет реализовано в наших многочисленных территориях и городах Подмосковья», – подчеркнул Воробьев.

Всего подмосковное отделение «Единой России» получило во время избирательной кампании 780 тыс. обращений. Прошло чуть более месяца после завершения выборов, а работа над реализацией наказов уже началась. По словам Брынцалова, по некоторым из них, «наиболее чувствительным», приняты решения прямого действия, то есть определены точные сроки исполнения, суммы и источники финансирования.

«Это обращения жителей по наиболее чувствительным, проблемным вопросам, которые затрагивают интересы многих людей. Мы их определили в категорию первоочередных, назвали наказами первого уровня, их 120», – пояснил Брынцалов.

В качестве примера он назвал приобретение аппаратов КТ и МРТ для больниц Волоколамска и Зарайска, строительство больниц в Балашихе, Пушкино, Котельниках, школы в Балашихе, реконструкцию набережных в Наро-Фоминске и Кашире, благоустройство стадиона «Весна» в Подольске, капитальный ремонт дома культуры в Павловском Посаде.

Реализация остальных наказов, которые стали основой партийной программы подмосковной «Единой России», будет организована через механизм программных комиссий, сформированных по 8 направлениям: здравоохранение, образование, ЖКХ, транспорт/дороги, экология, культура, спорт и городская среда.

«Программные комиссии будут созданы на базе профильных комитетов Московской областной думы, куда войдут депутаты Госдумы и Мособлдумы, министры или представители областных министерств, эксперты по направлениям», – пояснил Брынцалов.

Секретарь регионального отделения партии отметил, что важнейшей задачей является сделать работу с наказами максимально публичной, регулярно отчитываться перед жителями о ходе ее выполнения.

«У нас есть сложившаяся практика – депутатский контроль и депутатский отчет перед населением. Также будем проводить предварительный отчет один раз в квартал. Исполнение наказов жителей будем вести открыто, с широким информированием через разные каналы коммуникаций, в том числе СМИ и социальные сети», – заявил Брынцалов.

Поручение организовать работу по исполнению наказов избирателей на системной основе губернатор Андрей Воробьев дал 21 сентября.

В ходе сбора обращений депутаты и активисты «Единой России» провели 27 тыс. встреч. Наказы аккумулировались в едином центра инициатив, работа которого была организована на базе регионального отделения партии. Приемом и первичной обработкой информации занимались 30 волонтеров.