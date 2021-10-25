РИАМО – 25 окт. Банк ЗЕНИТ запускает обучающий курс «Семья FinZ», направленный на повышение финансовой грамотности. Проект реализуется при поддержке РОО «Объединение многодетных семей города Москвы», сообщает пресс-служба банка.

На курсе участники узнают о планировании семейного бюджета и контроле расходов, научатся безопасно пользоваться банковскими продуктами и избегать мошенничества, познакомятся с финансовыми инструментами для накопления и инвестирования.

Курс проходит в онлайн-формате и включает 4 блока длительностью 20 минут. Обучение организовано в три потока и продлится до 12 декабря. Участники курса, успешно прошедшие итоговое тестирование, смогут принять участие в розыгрыше подарков от Банка ЗЕНИТ. Подать заявку на участие можно на сайте familyfinz.ru.

«В рамках сотрудничества с Объединением мы провели опрос среди многодетных семей столицы. Участники исследования отметили, что одной из главных сложностей в коммуникации с банками является низкий уровень осведомленности о финансовых решениях. Курс «Семья FinZ» поможет семьям с детьми в коммуникации с кредитными организациями, и они смогут решать финансовые вопросы легко и со знанием дела. Данный курс — первый шаг на пути к повышению доступности кредитных средств для многодетных семей», — отметил Председатель Правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко.

Он добавил, что в настоящее время Банк изучает возможность создания для членов Объединения эксклюзивных депозитных и кредитных продуктов.