РИАМО - 25 окт. В Московской области вводятся допограничения в туристической отрасли с 28 октября по 7 ноября, причина тому — рост заболеваемости Covid-19. В частности, в области временно не будут проводить экскурсионные выезды в рамках программы «Активное долголетие», а также отменяются выставки и культурные мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

За минувшие сутки на территории региона выявили 3 127 новых случаев заражения Covid-19. С начала пандемии это число достигло 502 283 случая. Большинство заболевших и госпитализированных — люди в возрасте, которые не стали прививаться от Covid-19. Они создают основную нагрузку на систему здравоохранения области.

Согласно постановлению губернатора Московской области Андрея Воробьева, с 28 октября по 7 ноября в регионе вводится режим нерабочих дней. На этот период закрываются все магазины кроме продуктовых и аптек. Заведениям общепита разрешено работать на вынос. В период нерабочих дней будут закрыты салоны красоты, физкультурно-оздоровительные комплексы, кинотеатры и концертные залы.

Однако во время эпидканикул будут проводиться экскурсии на открытом воздухе. Разрешено посещение музеев при общей вместимости не более 50%, а также при наличии у посетителей QR-кодов и индивидуальных средств защиты.

Еще можно будет бывать в зоопарках на открытом воздухе и экофермах, а также в заповедниках.

Кроме того, продолжат работу предприятия, оказывающие услуги общественного питания в гостиницах, независимо от числа дней оказания гостиничных услуг.

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