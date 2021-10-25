РИАМО - 25 окт. В Москве продление нерабочих дней после 7 ноября не запланировано, сообщает оперштаб.

Ранее в СМИ и соцсетях стали распространятся сообщения о том, что городские власти собираются продлить режим нерабочих дней после 7 ноября на неопределенный срок.

«Указом мэра Москвы (Сергея Собянина - ред.) нерабочие дни установлены с 28 октября по 7 ноября. <…> Продление нерабочих дней после 7 ноября не планируется», – заявили в оперштабе.

В этот период будет приостановлена работа сферы торговли, услуг, общепита, спорта, культуры, отдыха, развлечений и др. Также в городе усилили контроль за соблюдением антиковидных мер в общественном транспорте и такси.

В столице с понедельника уже действует ряд ограничительных мер. 30% сотрудников должны быть переведены на удаленку, а жители старше 60 лет и горожане с хроническими заболеваниями должны соблюдать домашний режим.

В столице за минувшие недели зафиксирован рост числа случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки в Москве выявили 7778 случаев Covid-19. С начала пандемии в мегаполисе выявлено 1 774 707 случаев коронавирусной инфекции.

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