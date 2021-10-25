РИАМО - 25 окт. Мужчина упал в Москву-реку недалеко от Большого Москворецкого моста, его спасли сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба Главного управления ведомства.

Человека в воде заметил автопартуль, который ехал в районе Якиманки. Мужчина не мог самостоятельно выбраться из холодной воды.

Сотрудники вызвали на место происшествия скорую и спасателей, после чего поспешили на помощь мужчине. Его вытащили на берег с помощью буксировочного троса автомобиля.

Спасенный поблагодарил сотрудников за помощь и рассказал, что случайно уронил в реку свой паспорт и пытался его достать, после чего поскользнулся и сам оказался в воде.

Мужчину доставили в одну из городских больниц, где у него диагностировали переохлаждение.