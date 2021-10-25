РИАМО - 25 окт. В 25-ом микрорайоне городского округа Мытищи появится футбольное поле с искусственным газоном, сообщается на сайте RosTender.info.

Управление капитального строительства ЖКХ проводит открытый конкурс для поиска подрядчика, который займется устройством поля. Заявки на участие принимают до 26 ноября, начальная цена контракта составляет 243 млн рублей.

В рамках работ планируется устройство тренировочного футбольного поля 105х68 м с искусственным газонным покрытием и здания трибуны на 490 мест. На поле будут проходить тренировки и соревнования по футболу и легкой атлетике, а также занятия по единоборствам.

Также проектом предусмотрены яма для прыжков в длину, брусья, турник, рукоход, 4 круговые беговые дорожки длиной 400 м и 4 прямые беговые дорожки на дистанцию 110 м. На территории будут площадки для парковки автомобилей, спецмашин и велосипедов.