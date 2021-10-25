РИАМО - 25 окт. Хорошевский суд Москвы рассмотрел исковое заявление министерства экологии и природопользования Московской области и вынес решение взыскать сумму ущерба, сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Ответчиками выступили владелица земельного участка из Москвы и ее знакомые, которые незаконно разместили отходы в селе Липицы городского округа Серпухов.

«В ходе расследования выяснилось, что гражданка заключила договор с местным жителем об отсыпке и выравнивании участка, предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства», - сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

По его словам, мужчина привлек к незаконным работам своего знакомого, который на принадлежащем ему грузовике привез и сгрузил на открытый грунт отходы производства и потребления. Оба исполнителя работ были оштрафованы.

Как рассказал глава ведомства, ущерб, нанесенный почвам, составил более 2,5 млн рублей. По решению суда сумма будет взыскана с владелицы земель в бюджет городского округа.