РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 окт. Количество автобусов в Балашихе в нерабочую неделю с 28 октября по 7 ноября сократят на 30%, общественный транспорт округа будет работать по расписанию воскресенья, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Железнодорожное сообщение это не коснется.

Противоэпидемиологические меры усилят на всех объектах транспортной инфраструктуры Подмосковья: продолжат дезинфекцию и усилят контроль за масочным режимом. Средства индивидуальной защиты проверят у всех пассажиров без исключения, в независимости от наличия QR-кода.

К проверкам масочного режима дополнительно привлекут 500 сотрудников транспортных компаний. Проконтролируют соблюдение масочного режима и у пассажиров такси, а также персонала и посетителей ж/д-вокзалов и автостанций. Нарушителей привлекут к административной ответственности. Штраф за проезд без маски составляет 5 тыс. рублей.

С 8 ноября приостановят льготный проезд на общественном транспорте для людей старше 60 лет, а также для тех, кто имеет хронические заболевания и не привит. Эти ограничения коснутся также ж/д транспорт, метро и МЦК.

Приостановка льготного проезда не распространяется на жителей, переболевших COVID-19 в течение полугода, а также тех, кто прошел вакцинацию и имеет QR-код.

Решение принято в соответствии с постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Разблокировку социальных карт проведут после вакцинации первым компонентом. Сведения будут передаваться от министерства здравоохранения, после чего будет возобновлено действие льготного проезда. Введенные меры позволят существенно снизить риск распространения COVID-19.

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