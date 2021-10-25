РИАМО - 25 окт. Пилоты самолета, летевшего из Минеральных Вод в Москву, заметили в небе над Подмосковьем НЛО – белый шар, летевший на большой скорости. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 23 октября. Летчики заметили странный белый шар рядом с бортом. По их описанию, неопознанный объект двигался на высоте 150 м с большой скоростью – порядка 240-260 км/ч.

Согласно данным пилотов, которые они передали диспетчерам, размеры объекта оценить было весьма сложно – они составляли около 1 м.

Силами ПВО был подан сигнал «Режим». Он означает требование о прекращении нарушения воздушной границы РФ. Через некоторое время шар пропал с радаров.

Сейчас специалисты выясняют, какой именно это был объект. Предположительно, это мог быть беспилотник.

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