РИАМО - 25 окт. Собственник земли, на которой находилось Щербинское городище, вызван в Главное управление культурного наследия Московской области для составления протокола об административном правонарушении, сообщил временно исполняющий полномочия главы городского округа Домодедово Михаил Ежокин.

История об уничтожении археологического памятника Щербинское городище в Домодедове получила широкий резонанс. По предварительной информации, предприниматель начал проводить работы без соответствующих документов.

«Это частная земля. Муниципалитет никаких разрешений на производство каких-либо работ, в том числе и земляных, не давал. Как только к нам пришла информация, все работы были приостановлены. Собственник вызван в администрацию», – сказал Ежокин в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он подчеркнул, что в настоящее время вся техника арестована, работы не ведутся.

«Я прошу разобраться в этом вопросе. Нужно разобраться, что хочет человек сделать, что полезного. Если это полезное аргументировано, то давайте помогать, а если есть какие-то проблемы с согласованием с культурным наследием, то это обязательный этап, его нужно пройти», – дал поручение Андрей Воробьев.

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