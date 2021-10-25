РИАМО - 25 окт. Следствие рассматривает ряд версий крушений легкомоторного самолета «Аэропракт А-22» в Рузском городском округе. Расследование уголовного дела продолжается, сообщается на официальном сайте СК России.

В числе приоритетных – техническая неисправность воздушного судна, ошибка пилотирования и неблагоприятные погодные условия.

Ранее по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 253. ЧП произошло 24 октября в районе посадочный площадки «Ватулино».

Судном управлял собственник самолета 1952 года рождения, с пассажиром на борту, в результате которого оба погибли на месте происшествия.

Видео с места падения легкомоторного самолета в деревне Ватулино>>