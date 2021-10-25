РИАМО - 25 окт. Увеличилось количество вопросов от жителей Подмосковья в соцсетях по темам здравоохранения и образования. В топ-5 тем недели также вошли дороги и транспорт, ЖКХ и вопросы энергетики, сообщила министр правительства Подмосковья по информационной политике Анастасия Звягина.

Транспортные вопросы

В категории «Дороги и транспорт» больше всего сообщений касается ремонта дорог, на втором месте – общественный транспорт.

«Жители Люберец жалуются на отказ водителей в льготном проезде на маршрутах №8 и №23 и на несоблюдение расписания автобусами на маршрутах №78, №1225 и №1227», - рассказала Звягина в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она отметила, что вторую неделю подряд в этом округе поднимается вопрос о давках в электричках.

«Люди пишут, что по утрам на станциях Малаховка и Люберцы практически невозможно попасть в электрички, идущие в Москву. В период роста заболеваемости коронавирусом это особенно опасно, социальная дистанция здесь не соблюдается», - заявила Звягина.

Количество вопросов по энергетике за неделю выросло на 9%, они касались аварийных ситуаций, на данный момент все они устранены.

Поручено привести в порядок

По ЖКХ стало меньше обращений на 12%. Больше всего обсуждений касались ремонта подъездов.

На 11% снизилось число обращений по благоустройству.

«В муниципалитетах, соцсетях и СМИ продолжается информирование жителей о планах по благоустройству на будущий год. Люди очень активно вступают в диалог, предлагают адреса для включения в план, а также разные элементы благоустройства, которые необходимо сделать в парках, скверах и на набережных», - пояснила Звягина.

Она обратила внимание на ситуацию с деревянным мостиком в деревне Решоткино округа Клина, которую активно обсуждают в соцсетях. Сломанный мост соединяет часть домов с центром деревни, где находится школа и детских сад.

«Сейчас мы этот мост отремонтировали, как происходит каждый раз после того, как дожди проходят. <…> А полноценно, я думаю, что если у нас получится зону в благоустройство на 2022 год, то мы сможем его сделать уже в рамках парковой зоны», - сказала глава округа Алена Сокольская.

Она отметила, что рассматриваются и другие варианты улучшения транспортной доступности.

«Обязательно нужно включить (в план по благоустройству – ред.). Если по этому мосту ходят дети, взрослые. Школа, работа… Таких мостов не должно быть», - подчеркнул Андрей Воробьев.

Нерабочие дни

На 14% выросло число обращений по медицине, большая их часть касается QR-кодов, вакцин и тестов на коронавирус, а также плановой помощи в нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.

По образованию количество сообщений жителей выросло почти на 40%. Жители говорили о качестве питания в школах и просили чаще проводить проверки, а также спрашивали о возможности введения дистанционного обучения.