РИАМО - 25 окт. В Москве закончили высадку тюльпанов. Следующей весной в городе расцветут почти 14 млн этих цветов, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

После высадки цветники задекорировали разноцветной древесной щепой. Она поможет защитить луковицы от сильных морозов и послужит украшением цветников зимой.

Свыше 1,9 млн растений появится вдоль вылетных магистралей, а также в знаковых местах города.

А в парке Победы, на Рублевском и Дмитровском шоссе, Ленинском проспекте и проспекте Андропова появятся самые эффектные клумбы.

При этом больше всего цветов появится на юге (2,1 млн), центре (1,8 млн) и северо-востоке (1,7 млн) города. Цветы распустятся к майским праздникам. Общая площадь клумб составит более 220 тыс. кв. м.