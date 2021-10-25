РИАМО - 25 окт. Президент РФ Владимир Путин дал поручение закупить и доставить в российские регионы дорогостоящие лекарства для лечения коронавируса, сообщает Федеральное агентство новостей.

Еще президент поручил ежесуточно мониторить доступность лекарств, необходимых для лечения Covid-19. К этому относится в том числе и медицинский кислород, который нужен для лечения на ИВЛ.

Закупать лекарства будут за счет федерального бюджета.

Ранее глава государства дал поручение правительству субъектов РФ запретить развлечения и работу общепита в ночное время. Власти должны будут доложить об исполнении поручения.

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