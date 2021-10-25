РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 окт. Сотрудники ГИБДД Подольска до 31 октября проверят соблюдение правил дорожного движения пешеходами, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

С 25 по 31 октября сотрудниками отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск проводится профилактическое мероприятие «Пешеходный переход», направленный на профилактику, пресечение и повышение безопасности на дорогах в области действия пешеходных переходов.

Особое внимание автоинспекторы уделят таким нарушениям как: непредставление преимущества пешеходам водителями транспортных средств; нарушение ПДД пешеходами; стоянка автомобилей на тротуарах и пешеходных дорожках; соблюдение ПДД пешеходами в условиях отсутствия тротуаров и пешеходных дорожек; проведение профилактической работы с водителями и пешеходами по соблюдению ими правил дорожного движения.