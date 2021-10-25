РИАМО - 25 окт. Дорожники из-за похолодания начали обрабатывать подмосковные дороги противогололедными материалами. Минувшей ночью было обработано 2,7 тыс. опасных участков на территории региона, сообщает-пресс-служба областного Минтранса.

В первую очередь материалами обработали мосты, эстакады, съезды и подъемы. В работах задействовали свыше 100 единиц спецтехники.

«Дорожные службы Подмосковья продолжают осуществлять мониторинг погодных условий. Организовано ночное дежурство спецтехники и людей. В случае необходимости проводится обработка дорог противогололедными материалами», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Автомобилистов призвали быть осторожными за рулем. Нужно избегать резких маневров и большой скорости.

Ранее синоптик сообщил, что на этой неделе в регионе ожидаются резкие перепады температур от плюс 1 до плюс 13 градусов.