РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 25 окт. Свет временно отключат на нескольких улицах поселка Загорянский Щелкова 27 октября в связи с проведением технического обслуживания электрооборудования, сообщается на странице Единой дежурно-диспетчерской службы Щелкова в соцсети «ВКонтакте».

Электричество отключат в частном секторе на улицах Южная, Некрасова, Чкалова, Ленина, Чапаева, Дачная, Фрунзе, Кооперативная, Цветочная.

Отключение электроэнергии пройдет с 9:00 до 16:00.