РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 окт. Рабочие завершили капремонт 475 м тротуара в парке «Дубрава» в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

Завершены работы по капитальному ремонту тротуара, расположенного в парке «Дубрава» микрорайона Климовск, на участке от улицы Победы до улицы Зеленая. До 10 ноября будут проведены работы по уборке строительных отходов и восстановлено нарушенное благоустройство.

Протяженность тротуара составила 475 м, ширина - 2 м, площадь - 950 кв. м.