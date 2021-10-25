РИАМО - 25 окт. Работник столичной подземке на своей странице TikTok показал техническую платформу «Троице-Лыково» на Арбатско-Покровской линии, сообщает Газета.ru.

Ранее его подписчики спрашивали, существует ли в подземке секретные станции. На эти просьбы сотрудник опубликовал видео с экскурсией на платформу, которой нет на городских схемах метрополитена.

«Троице-Лыково» расположено между станциями «Строгино» и «Крылатское», где находится самый длинный перегон московского метро с продолжительностью пути примерно 10 минут.

Эту платформу можно увидеть из поезда, но сделать это можно только если вглядываться. Там расположены служебные помещения, кабина дежурного, электроподстанция и ряд других объектов.

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