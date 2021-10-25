РИАМО - 25 окт. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что власти на постоянной основе мониторят цены в продуктовых магазинах страны для того, чтобы предотвратить их скачкообразный рост, сообщает Газета.ru.

«С другой стороны, есть еще и объективные процессы. Это инфляционные процессы, которые, к сожалению, имеют место, неблагоприятная международная конъюнктура, которая тоже давит на цены в плане повышения. Поэтому это такая работа — разновекторная», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Также Песков обратил внимание, что есть как субъективные факторы и объективные факторы роста цен. Пресс-секретарь посоветовал воспринимать последние факторы, как данности.

«Я имею в виду инфляционные процессы», — резюмировал он.

Ранее директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики управляющей компании «Альфа-капитал» Владимир Брагин сообщал, что прогнозы на инфляцию в стране менялись по мере развития ситуации, сейчас прогноз составляет 7,4%.