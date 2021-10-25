С 28 октября по 7 ноября в Московском регионе вводятся ограничения из-за обострившейся ситуации с коронавирусом, в связи с чем клубы и бары отменили мероприятия, посвященные Хэллоуину. Однако любители этого жуткого праздника могут организовать вечеринку самостоятельно. Обозреватель РИАМО собрала несколько идей для веселого и интересного празднования.

Ночь фильмов ужасов

Одна из альтернатив шумной тусовке в клубе – домашний киномарафон по лучшим фильмам ужасов. Создать подходящую атмосферу помогут тематические украшения, например, гирлянды из цветного картона в виде летучих мышей, призраков или скелетов. В качестве угощения можно выбрать мармелад в виде вампирских зубов или глазных яблок, домашние начос и, конечно, попкорн.

Для просмотра прекрасно подойдет нестареющая классика, например, «Хэллоуин» и «Пятница 13-е» про хладнокровных маньяков в масках или франшизы «Крик» и «Кошмар на улице Вязов».

Для ценителей современных хорроров отличным вариантом станет сериал «Американская история ужасов» или популярный фильм «Страшные истории для рассказов в темноте». Кроме того, подборки свежих пугающих новинок предлагают онлайн-кинотеатры.

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Прогулка по мистическим местам

В столице и Подмосковье есть множество мест, овеянных мистикой, где можно прогуляться в самый жуткий день года. Например, богатую и древнюю историю имеет деревня Рязанцы. Прилегающей к ней лес местные жители называют заколдованным – в чаще не раз слышали разные голоса и даже уличный шум. Очевидцы уверяют, что даже видели мираж мужчины в черном плаще. Еще одно мистическое место в Подмосковье находится в районе небольшого участка дороги Люберцы – Лыткарино, за которым закрепилась дурная слава из-за частых аварий. По слухам, здесь появляется призрак невесты, из-за которого водители сбиваются с пути. Не менее загадочным считается и «Бермудский треугольник» в Мещере, где на рубеже XIX–XX веков пропадали путники.

Найти загадочные места можно и в столице. Так, по легенде, в подвале дома особняка на Малой Никитской, в котором жил Лаврентий Берия, обнаружили камеру пыток с камнедробилкой для жертв. Говорят, что рядом и сегодня можно услышать крики или увидеть автомобиль-призрак – черную «Волгу».

Также можно отправиться на прогулку по знаменитым кладбищам Москвы. Туристические фирмы даже предлагают тематические экскурсии, в рамках которых гиды расскажут мистические истории и факты об известных людях, нашедших здесь вечный покой.

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Тематический ужин

Еще одна идея для празднования Дня Всех Святых дома – приготовить ужин в хэллоуинской тематике. Составляя меню, стоит сосредоточиться на сезонном овоще – тыкве. Из нее можно вырезать традиционные украшения, а из мякоти получится вкусный крем-суп или пирог с корицей.

Классическая закуска для праздника – печенье «Ведьмины пальцы». Их готовят из песочного теста в форме вытянутых полосок, которые украшают миндалем, напоминающим ноготь. Идеальный напиток для вечера – коктейль «Кровавая Мэри». Кстати, его можно сделать безалкогольным.

Для украшения стола закуски уложите в небольшие котелки и поставьте на стол увядшие букеты, а в качестве светильников можно использовать пустые винные бутылки со свечами.

Готовить ужин и украшать дом необязательно в одиночку – попросите помочь ваших гостей. Так они смогут настроится на праздничный лад.

Костюмированная фотосессия

Хотя крупные тематические мероприятия в Москве отменены, гулять по городу не запрещается. Провести ночь Хэллоуина можно на улицах столицы, устроив групповую фотосессию в тематических костюмах.

Помимо привычных образов зомби и вампиров, стоит присмотреться к современным трендам. В этом году на пике популярности зеленые спортивные костюмы, вдохновленные мировым хитом «Игра в кальмара». Похожие вещи можно найти у российской марки Limе.

Еще одна актуальная идея – эксцентричные образы Круэллы Де Виль из недавнего фильма «Диснея». Также вдохновиться можно нарядами победителей «Евровидения» группы Mаneskin или культовыми образами из клипов Бритни Спирс, которую в 2021 году особенно активно поддерживали фанаты.

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Гадания и спиритический сеанс

Многие любят Хэллоуин именно за мистическую составляющую и даже верят, что в эту ночь действительно стираются границы между мирами – нашим и загробным. Поэтому отличным развлечением для домашней вечеринки будет сеанс гаданий.

Вспомните классические обряды, вроде вызова гномика или Пиковой Дамы, или обратитесь к традиционным святочным гаданиям на суженого.

Заранее можно приобрести доску Уиджи, которую используют для вызова духов. Люди задают призракам вопросы и ждут ответа. Остается только гадать, кто на самом деле двигает указатель – шутник из вашей компании или же гость из потустороннего мира.

А если ваши гости скептически относятся к мистике, предложите им сыграть в ловлю яблок ртом из таза с водой. Это традиционная хэллоуинская игра не раз появлялась в хоррорах.

Вечеринка на ферме

Если душа все же просит масштабной вечеринки, то отпразднуйте Хэллоуин в духе американских традиций на ферме. Арендовать домик за городом стоит заранее. На его территории можно разместить тематические украшения, а также смастерить из свежих тыкв главный атрибут праздника – светильник Джека.

Захватите с собой заготовки для шашлыка, много маршмеллоу, фонарики и книгу с жуткими историями, которые можно зачитывать по очереди, сидя у костра. К слову, службы доставки из кафе и ресторанов продолжают работать, поэтому, если не хочется заморачиваться с готовкой, то стоит поискать ближайшие точки общепита.

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