РИАМО - 25 окт. Глава управы московского района Беговой Александр Мизгарь увольняется с занимаемой должности по собственной инициативе.

Распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Документ опубликован на официальном сайте мэра столицы.

С 1997 по 2002 годы Мизгарь работал ведущим специалистом столичного ГУП «Московский региональный аналитический центр», а с 2002 – 2006 — советником департамента международных связей столицы.

После этого он был советником комитета межрегиональных связей и национальной политики города, начальником отдела европейских стран СНГ департамента экономического сотрудничества и интеграции со странами СНГ министерства экономического развития РФ.

С мая 2013 года начал работать в управе района Беговой. Сначала — заместителем главы управы района по вопросам досуга, спорта и делам несовершеннолетних, потом — заместителем главы управы района по вопросам строительства, ЖКХ и благоустройства.

С 2014 года занимал должность главы управы. Награжден медалью «В память 850-летия Москвы».