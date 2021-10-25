РИАМО - 25 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил активнее разъяснять и информировать жителей о вопросах экологии.
Спикер Московской областной думы Игорь Брынцалов напомнил, что в регионе сейчас 17 полигонов, которые требуют рекультивации и дальнейшего сопровождения. Чистая вода нужна для 675 тыс. жителей, необходимо создание инфраструктуры для раздельного сбора мусора. Все эти вопросы необходимо продолжать развивать.
Глава региона добавил, что с власти должны находиться с экологическими активистами в тесном контакте и отвечать на волнующие их вопросы. Так будет лучше понимание о состоянии природы на территории Московской области.
Ранее в рамках создания единой системы экологического мониторинга Москвы и Московской области в ближнем Подмосковье были установлены за счет средств Москвы 15 автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха.
Станции появились в Балашихе, Дзержинском, Долгопрудном, Красногорске, Ленинском округе, Люберцах, Мытищах, Одинцовском округе, Павловском Посаде, Подольске, Химках и Щелкове.
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