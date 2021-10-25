РИАМО - 25 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил активнее разъяснять и информировать жителей о вопросах экологии.

Спикер Московской областной думы Игорь Брынцалов напомнил, что в регионе сейчас 17 полигонов, которые требуют рекультивации и дальнейшего сопровождения. Чистая вода нужна для 675 тыс. жителей, необходимо создание инфраструктуры для раздельного сбора мусора. Все эти вопросы необходимо продолжать развивать.

«У жителей огромный запрос на информирование. Что, где, когда, какие датчики контроля мы ставим, какие полигоны мы рекультивируем. Какие стандарты мы используем при переработке мусора. Понятно, что, наверно, не всем это интересно, но экоактивисты – это особые люди, которые очень информированы», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Глава региона добавил, что с власти должны находиться с экологическими активистами в тесном контакте и отвечать на волнующие их вопросы. Так будет лучше понимание о состоянии природы на территории Московской области. ​

Ранее в рамках создания единой системы экологического мониторинга Москвы и Московской области в ближнем Подмосковье были установлены за счет средств Москвы 15 автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха.

Станции появились в Балашихе, Дзержинском, Долгопрудном, Красногорске, Ленинском округе, Люберцах, Мытищах, Одинцовском округе, Павловском Посаде, Подольске, Химках и Щелкове.