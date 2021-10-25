РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 окт. В подмосковном Домодедове за сутки выявили 168 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 15 106 случаев заболевания, сообщается на официальном сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом в регионе.

В Подмосковье за период с 23 по 25 октября выявили 8 940 случаев заболевания, из них 3 127 случаев - за минувшие сутки.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 502 283 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 516 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 430 115 человек.

В Подмосковье работает «горячая» линия по вопросам коронавируса по единому номеру «122» и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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