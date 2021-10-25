РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 окт. Налоговая Подольска приостановит прием горожан в операционном зале в период Covid-выходных, сообщает пресс-служба Межрайонной ИФНС №5 по Московской области.

Межрайонная ИФНС России №5 по Московской области сообщает, что на период с 28 по 29 октября и с 1 по 3 ноября приостанавливает прием налогоплательщиков в операционном зале в связи с постановлением губернатора Московской области «О внесении изменений в постановление губернатора Московской области «О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области».

Из-за осложнения ситуации с коронавирусом дни с 28 октября по 7 ноября объявлены в Подмосковье нерабочими. В этот период наибольшая часть учреждений и торговых точек будет закрыта. В Covid-выходные также будут закрыты салоны красоты, химчистки, бани, солярии, детские игровые комнаты в торгово-развлекательных центрах.