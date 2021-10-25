РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 25 окт. В подмосковном Щелкове задержали женщину, пытавшуюся вынести товар из магазина «Глобус», сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

24 октября женщина пыталась вынести товар на сумму порядка 3 тыс. рублей из гипермаркета «Глобус». Ее действия были замечены сотрудниками магазина, которые вызвали росгвардейцев. Оперативно прибывший на место экипаж задержал ранее не судимую жительницу Москвы 1963 года рождения.

После задержания она была доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.