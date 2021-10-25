РИАМО - 25 окт. На станции Балашиха Горьковского направления МЖД завершилась реконструкция пассажирской инфраструктуры. Там открылись новая платформа, вестибюль, два турникетных павильона и крытый пешеходный мост, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

А еще на участке от станции Стройка до Балашихи ввели в эксплуатацию второй главный путь, что позволило увеличить количество поездов.

Новая платформа на станции Балашиха островного типа, с каждой стороны стали останавливаться поезда. Длина платформы составляет 290 м, сооружение оборудовано навесом, которое защитит пассажиров от дождя и снега.

Для безопасного перехода через железнодорожные пути и выхода пассажиров на платформу на станции построен крытый пешеходный мост, который соединил улицы Советская и Орджоникидзе. Из одного павильона можно выйти на мост, а выход из второго приведет к улице Советская.

На привокзальной площади проведено благоустройство, обустроена территория, прилегающая к автобусной остановке, на тротуаре уложена новая плитка.

Проект по строительству новой пассажирской инфраструктуры и второго главного пути на участке Реутово — Балашиха компания ОАО «РЖД» реализует с 2016 года. Объекты пассажирской и путевой инфраструктуры вводились поэтапно.