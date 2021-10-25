РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 окт. Сотрудники ГИБДД Подольска призвали воспитанников детсада соблюдать правила безопасного поведения во дворах и на прилегающих к ним территориям, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

В микрорайоне Кузнечики Подольска сотрудники полиции провели очередную акцию «Безопасный двор», в ходе которой разъяснили воспитанникам детского сада №54 «Жар-птица» правила безопасного поведения во дворах и на прилегающей к ним территории.

Автоинспекторы напомнили юным пешеходам о необходимости использования на одежде световозвращающих элементов в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, а также о дорожных ловушках, находящихся вблизи подъездов многоквартирных домов и детских игровых комплексов. В завершение акции полицейские вручили юным участникам дорожного движения световозвращающие браслеты.