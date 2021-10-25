РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 окт. Подольский спортсмен победил на первенстве мира по универсальному бою среди молодых юношей, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

Капитан сборной команды универсального боя «Скорпион» Подольска, кандидат в мастера спорта России по универсальному бою Егор Забурдяев стал победителем первенства мира по универсальному бою в возрастной группе 16-17 лет, в весовой категории 75 килограммов. Также Таисия Горпинко в возрастной группе 16-17 лет и в весовой категории 62 кг стала бронзовым призером.

Первенство проходило в Анапе с 20 по 24 октября. Оба спортсмена вошли в состав сборной России по отбору на первенство страны в 2020 году.