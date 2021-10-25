РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 окт. Дежурные группы организуют в детских садах подмосковного Красногорска в нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

В понедельник временно исполняющий полномочия главы горокруга Красногорск Всеволод Волосевич провел оперативное совещание с участием руководителей профильных служб.

Участники совещания обсудили подготовку к введению режима новых ограничений, в частности, работу образовательных учреждений. С 28 октября по 7 ноября в школах округа – «ноябрьские» каникулы. В детских садах для детей, чьи родители работают на предприятиях непрерывного цикла, будут организованы дежурные группы.

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