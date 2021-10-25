РИАМО - 25 окт. В Подмосковье было собрано около 1 млн наказов от жителей. Они касаются самых разных тем и все важны для регулярной жизни каждого города, каждой семьи, каждого двора, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что все пожелания вошли в первоочередную программу, многие из них уже имеют финансирование и практическую реализацию.

«Вместе с тем и наша личная задача, и задача депутатского корпуса всех уровней разъяснять, давать ответы на вопросы, когда что будет реализовано в наших многочисленных территориях и городах Подмосковья», - подчеркнул Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщал, что большинство наказов жителей региона касается образования, здравоохранения, комфортной городской среды, а также вопросов ЖКХ.