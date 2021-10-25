РИАМО - 25 окт. Строительство участка Южной рокады от ул. Марьинский парк до МКАД составляет 38%. Благодаря этому участку изменится транспортное обслуживание районов Марьино, Люблино и Капотня, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«На участке Южной рокады от ул. Марьинский парк до МКАД предусмотрено строительство и реконструкция дорог общей протяженностью 17,1 км, включая реконструкцию ул. Верхние поля и строительство подземного пешеходного перехода на пересечении ул. Верхние поля и ул. Марьинский парк. На данный момент работы на участке завершены на 38%», – сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что этот участок позволит увеличить пропускную способность ул. Верхние поля и улучшить транспортное обслуживание районов Марьино, Люблино и Капотня.

Еще он уточнил, что еще будет обеспечен безопасный проход пешеходов через ул. Верхние поля и ул. Марьинский парк за счет строительства подземного перехода.

«А за счет ликвидации наземных пешеходных переходов увеличится пропускная способность перекрестка двух этих улиц», – добавил Андрей Бочкарев.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» (генерального подрядчика строительства объекта) Юрия Кравцова, в рамках работы проведут переустройство инженерных коммуникаций.

Он уточнил, что в рамках проекта построят новые остановки для наземного транспорта. А территорию вокруг благоустроят. Посадят 500 деревьев, более 1 тыс. кустарников, обустроят газон.

Ранее глава строительного комплекса сообщал, что Южная рокада соединится с МКАД к концу 2023 года.

«Мы планируем вывести Южную рокаду на МКАД по улице Верхние поля к концу 2023 года. Сейчас активно идут работы по реконструкции развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние поля и самой улицы», – сказал Андрей Бочкарев.