РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 25 окт. Спортсмен из Щелкова Раджаббой Рахимов стал серебряным призером турнира «Путь к абсолютной победе», автором которого является известный боксер Рой Джонс-младший, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Финальный этап турнира прошел в Сочи на Федеральной территории «Сириус». Всего в проекте участвовали более 1 тыс. боксеров со всей России.



Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов отметил мастерство подмосковных спортсменов и высокую квалификацию тренерского штаба.