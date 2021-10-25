РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 окт. Переписчики опросили свыше 23,5 тыс. жителей подмосковного Красногорска в ходе Всероссийской переписи населения, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В понедельник временно исполняющий полномочия главы Красногорска Всеволод Волосевич провел оперативное совещание с участием руководителей профильных служб.

По вопросу хода Всероссийской переписи населения начальник управления по развитию территорий Борис Соловьев доложил, что на текущую дату переписчиками опрошено свыше 23,5 тыс. красногорцев. Ответить на вопросы переписи можно на дому, на переписных участках или же онлайн – на портале Госуслуги.

«Цель переписи – актуализировать информацию о том, кто живет в городе, округе, регионе, стране – на данный конкретный момент. <…> Эти данные нужны нам для долгосрочного планирования государственных и муниципальных программ», - подчеркнул Волосевич.

Как принять участие во Всероссийской переписи населения в 2021 году>>