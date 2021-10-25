РИАМО - 25 окт. Методики лечения коронавирусной инфекции, используемые в Подмосковье, позволяют быстро освобождать койки. Сегодня регион рассчитывает на отрицательную динамику, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Система здравоохранения работает. Мы видим и достаточно большую выявляемость, и госпитализацию. Спасибо врачам. Протоколы лечения, методики лечения позволяют нам освобождать койки», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он напомнил, что для того, чтобы разорвать эпидемиологическую цепочку и уйти на более низкие уровни выявлемости, объявлены нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.

«Вопрос очень важный для нас и для всей России в целом», - подчеркнул Воробьев.

Он напомнил руководителям предприятий и учреждений о необходимости соблюдения ограничений.

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