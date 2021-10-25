РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 окт. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили 121 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.

С начала пандемии в Красногорске выявили 26 449 случаев инфицирования, из них 121 – за минувшие сутки.

В Подмосковье с 23 по 25 октября выявили 8 940 случаев заболевания коронавирусом, в том числе 3 127 случаев заболевания – за минувшие сутки. Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 502 283 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 516 человек. Выздоровели и выписались 430 115 человек.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону. В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру «122» и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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